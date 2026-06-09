Геймплейный трейлер Warhammer 40K Dark Heresy позволит вам примерить роль мрачного научно-фантастического детектива

Компания Owlcat Games выпустила геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy на IGN Live 2026, своей последней игры в мрачной научно-фантастической вселенной после Rogue Trader 2023 года.

Вместо того чтобы быть Вольным Торговцем, обладающим невероятной силой, в Dark Heresy вы возьмёте на себя роль Инквизитора, своего рода детектива, пытающегося раскрыть некий заговор, приводящий к исчезновению людей.

В Dark Heresy вам предстоит обыскивать места преступлений, расследовать зацепки, собирать улики» и записывать всё это в журнал расследования, чтобы помочь вам связать все нити воедино. Существует множество игр, позволяющих взять на себя роль следователя, но, похоже, Dark Heresy позволит вам быть настолько чистым или коррумпированным, насколько вы захотите. Вы можете пойти по лёгкому пути и обвинить в преступлении самого очевидного подозреваемого, закрыв дело и позволив страху сделать всё остальное.

Конечно, поскольку это игра по вселенной Warhammer 40K, события в конечном итоге примут насильственный характер, и, похоже, Owlcat перенесла многие боевые механики из Rogue Trader. Однако, кажется, есть и новые механики, например, возможность нацеливаться на определённые части тела врагов, чтобы наносить им урон множеством способов.

Owlcat Games не объявила дату выхода Warhammer 40,000 Dark Heresy, но вы можете добавить игру в список желаний в Steam, PS5 и Xbox Series X|S.