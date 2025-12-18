Инквизиция в деле: авторы Warhammer 40,000: Dark Heresy показали геймплейный трейлер и запустила альфу

Owlcat Games представила геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy — пошаговой RPG в мрачной вселенной сорокатысячника. Полутораминутный ролик демонстрирует тактические сражения, атмосферные локации и суровый тон повествования, где игроку отводится роль аколита Инквизиции. Закадровый голос сразу расставляет приоритеты: здесь важны не происхождение и связи, а абсолютная преданность долгу и воле Императора.

Помимо боёв, трейлер делает акцент на системе расследований. Игрокам предстоит искать улики, связывать события и принимать решения, от которых зависят судьбы других персонажей. Мир Dark Heresy не прощает сомнений: каждое действие требует решимости, а промедление может обернуться катастрофой. Этот подход хорошо передаёт дух Инквизиции, где сомнение приравнивается к ереси.

Одновременно с публикацией трейлера стартовало альфа-тестирование в Steam. Доступ к нему получили владельцы цифрового набора разработчика или коллекционного издания, приобретённого на сайте Owlcat Games.