Warhammer 40,000: Dark Heresy 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху
8.6 43 оценки

Изгнанница с хищным даром: представлена Ра'акти - новый персонаж Warhammer 40,000: Dark Heresy

butcher69 butcher69

Разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy раскрыли нового героя — круутскую следопытку Раʼакти, чья история идеально вписывается в мрачную вселенную. Крууты — гуманоиды, способные перенимать генетические черты других существ, поглощая их плоть. Эта особенность делает их непревзойдёнными выживальщиками, способными адаптироваться к самым суровым условиям. Однако за такую силу приходится платить: опасаясь деградации, крууты стремятся избегать «негодной» плоти и одержимо ищут эволюционного совершенства.

Раʼакти — искусная охотница, изгнанная из племени и вынужденная выживать в болотах лишь со своим пекʼром Юком. Судьба меняется, когда на её пути появляется аколит Инквизиции. Этот шанс может вывести её из изоляции и подарить новое предназначение, хотя мир «мягкокожих» остаётся для неё чуждым и непонятным. Разработчики подчёркивают: путь героини может привести как к возрождению, так и к гибели.

В самой игре Dark Heresy игрокам предстоит стать аколитом Инквизиции, расследовать сложные дела и распутывать заговоры, используя власть так, как подсказывает убеждение — или удобство. Проект создаёт студия Owlcat Games, известная по успешной RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Альфа-тестирование Dark Heresy стартует 16 декабря в Steam. Доступ получат владельцы Цифрового Комплекта Разработчика за 79 долларов или коллекционного издания за 289 долларов.

Milvago

Романсабельная кошко-паук-жена-каннибал была
Интересно, инквизитору дозволят?
Ради демонстрации превосходства человечества, конечно же

Сережаа

Нахрена это существо делать женского пола? Чисто ради повесточного разнообразия?

Джек Хорнс

Что за ахинея ? Женщина в игре просто женщина в игре никто же не спрашивает зачем очередного мужчину добавили .

Пользователь ВКонтакте

Не надо удваивать букву у, если в оригинале oo // Александр Ковалёв