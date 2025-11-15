Изгнанница с хищным даром: представлена Ра'акти - новый персонаж Warhammer 40,000: Dark Heresy

Разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy раскрыли нового героя — круутскую следопытку Раʼакти, чья история идеально вписывается в мрачную вселенную. Крууты — гуманоиды, способные перенимать генетические черты других существ, поглощая их плоть. Эта особенность делает их непревзойдёнными выживальщиками, способными адаптироваться к самым суровым условиям. Однако за такую силу приходится платить: опасаясь деградации, крууты стремятся избегать «негодной» плоти и одержимо ищут эволюционного совершенства.

Раʼакти — искусная охотница, изгнанная из племени и вынужденная выживать в болотах лишь со своим пекʼром Юком. Судьба меняется, когда на её пути появляется аколит Инквизиции. Этот шанс может вывести её из изоляции и подарить новое предназначение, хотя мир «мягкокожих» остаётся для неё чуждым и непонятным. Разработчики подчёркивают: путь героини может привести как к возрождению, так и к гибели.

В самой игре Dark Heresy игрокам предстоит стать аколитом Инквизиции, расследовать сложные дела и распутывать заговоры, используя власть так, как подсказывает убеждение — или удобство. Проект создаёт студия Owlcat Games, известная по успешной RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Альфа-тестирование Dark Heresy стартует 16 декабря в Steam. Доступ получат владельцы Цифрового Комплекта Разработчика за 79 долларов или коллекционного издания за 289 долларов.