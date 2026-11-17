Owlcat Games опубликовали статью, раскрывающую появление Лиг Вотанна в секторе Каликсис.

Вотанн

Согласно записи ARCH-0658/SC, судно инквизитора изменило курс после фиксации несанкционированных сигнатур. В системе была обнаружена неопознанная флотилия из крупных вооружённых и бронированных кораблей. Признаков враждебности зафиксировано не было. По технологическим признакам архивариус определил объекты как принадлежащие ксеносам-родичам, а именно к Лигам Вотанна. Дальнейшие инструкции в документе восстановить не удалось.

По имеющимся сведениям, родичи являются потомками древней цивилизации, родственной человечеству. Они ушли в глубины галактики задолго до возвышения Империума. За тысячелетия изоляции родичи сформировали собственное общество в условиях близости к галактическому ядру. Лиги Вотанна описываются как межзвёздные союзы автономных родов, сочетающие черты военного альянса и космической империи. Их оплоты расположены в негостеприимных регионах галактики, где родичи научились выживать, процветать и добывать ресурсы, недоступные другим расам.

В основе общества родичей находятся Вотанны — древние ядра Предков, хранящие историю, технологии и мудрость. Связь с ними поддерживают гримниры, которых почитают как живых воплощений предков. Кроме того, в общество родичей интегрированы Железные родичи — машины с колоссальной вычислительной мощностью, имитирующие социальное поведение настолько успешно, что воспринимаются как часть сообщества.

Общины родов опираются на Четыре Столпа: Очаг, Кузню, Фэйн и Горнило. Они символизируют выживание, созидание, мудрость и продолжение рода. Горнило описано как колыбель генного клонирования, обеспечивающая воспроизводство родичей.

В вопросе отношений с Империумом родичи не названы ни союзниками, ни заклятыми врагами. Лиги могут торговать с людьми, заключать соглашения и даже военные союзы, если это соответствует их интересам. При этом отдельные аспекты жизни родичей вызывают у Империума неприятие. Раскрытие истинной природы Железных родичей способно привести к конфликту. Дополнительной почвой для столкновений остаются технологические знания родичей, которые Адептус Механикус стремятся получить, а сами Лиги Вотанна решительно оберегают.

Источник: архивная запись ARCH-0658/SC, Ордо Ксенос; целостность данных — 82,3%.