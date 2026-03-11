Owlcat Games показала способности Эпионы Спес - нового боевого целителя в Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games представила свежий трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy, посвященный новой спутнице — Эпионе Спес (Epione Spes). Хотя официально она является целителем, это не значит, что она не представляет угрозы.

Эпиона — выходец из аристократии и бывший высокопоставленный член Officio Medicae. Эта структура занимается лечением и возвращением солдат Империума в строй. Потеряв статус и семью при загадочных обстоятельствах, она продолжила оттачивать врачебное мастерство, пока не попала в поле зрения Инквизиции. Там её таланты сочли незаменимыми и сделали её аколитом.

Суть персонажа идеально отражает самый популярный комментарий под трейлером: «Я целитель, но…». В реалиях Империума врачи не стремятся к комфорту пациента — их главным приоритетом является возвращение людей к работе любой ценой.

Внешность Эпионы подчеркивает её мрачную натуру: из-за длинных когтей на руках она больше напоминает антагониста. В бою она сочетает поддержку и агрессию: лечит союзников эликсирами, но при этом эффективно орудует скальпелем и огнемётом.

Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на PC, а также на консолях PS5 и Xbox Series X/S. Дата релиза пока неизвестна.