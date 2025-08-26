Owlcat Games раскрыла новые детали Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games, известная по успешной CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, представила новый дневник разработчиков, посвящённый своему следующему проекту — Warhammer 40,000: Dark Heresy. В коротком ролике команда подвела итоги презентации на Warhammer Skulls 2025 и раскрыла свежие детали сюжета, механик и атмосферы грядущей игры.

Если Rogue Trader отправлял игроков в роль космического торговца, исследующего новые миры, то в Dark Heresy акцент смещается на мрачные интриги Инквизиции. Игроки примерят роль аколита — тайного агента Империи Человечества, которому поручено искоренять ересь в секторе Каликсис. Здесь хватает угроз: от культов Хаоса до демонов Варпа и коварных инопланетян. Главная загадка — Тиран-Звезда, таинственное явление, внезапно возникающее в разных уголках галактики и доводящее планеты до безумия.

Ключевой особенностью станет новая система расследований: игроки смогут изучать места преступлений, собирать улики и выносить приговоры подозреваемым. Но каким инквизитором быть — строгим пуританином или радикалом, готовым нарушить каноны ради результата, — каждый решит сам.

Боевая система сохранит пошаговый тактический формат, но обзаведётся переработанной системой классов и новыми вариантами для компаньонов. В отряд можно будет набрать самых разных союзников: катачанского ветерана, наёмника-крута, изгнанного из клана, или могучего огрина. Враги обещают быть не менее опасными: от хаоситов Ночных Лордов до свирепых мутантов и демонов.

Помимо сюжетной кампании, которая будет короче, но вариативнее, чем в Rogue Trader, авторы готовят дополнительные режимы, насыщенную музыку и улучшенную графику. Уже опубликована главная музыкальная тема, передающая величие и безысходность мрачной вселенной.

Дата релиза Warhammer 40,000: Dark Heresy пока остаётся тайной, но разработчики уверяют: проект станет новым шагом для Owlcat Games, стремящихся объединить глубокую тактику, ролевую свободу и атмосферу настоящего гримдарк-детектива.