Owlcat Games раскрыли новые детали тактики, расследований и сложных моральных выборов в Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games представила новые подробности Warhammer 40,000: Dark Heresy в рамках шоу New Game+ Showcase 2026, показав интервью с разработчиками и свежие фрагменты геймплея. Игрокам предстоит стать аколитом Инквизиции и вести тайную войну против ереси, принимая решения, от которых будет зависеть судьба мира — и людей, оказавшихся между молотом и наковальней Империума.

Разработчики подчёркивают, что Dark Heresy — это «истинно вархаммерская история», где не существует правильных решений, а каждое действие несёт тяжёлые последствия. Игрокам предстоит расследовать заговоры, собирать и интерпретировать доказательства, допрашивать подозреваемых и принимать решения, которые могут как спасти Империум, так и приблизить его к краху.

Боевая система была значительно переработана относительно Rogue Trader. Теперь окружение играет ключевую роль: укрытия, линии обзора и позиционирование стали критически важны, а выбор точки, где начинается и заканчивается ход, может решить исход боя. Кроме того, разработчики усилили ролевую составляющую — в битвах стало больше бросков проверок, и на результат влияют принятые ранее сюжетные решения.

Практически каждый бой можно пройти альтернативными способами — не обязательно уничтожать всех врагов. Игрок сможет прицельно выводить противников из строя, лишая их мобильности или способности использовать умения, что открывает больше тактических возможностей.

В игре появится новая система морали, заменившая механику «моментума». Она делает происходящее более личным и эмоциональным, усиливая драму происходящего.

Отдельный акцент сделан на расследовательной составляющей: игрок не просто наблюдает за историей, а активно собирает улики, обсуждает их с соратниками и делает выводы, влияющие на дальнейший сюжет. Причём время принятия решений также имеет значение — чем позже игрок вмешивается в ситуацию, тем более радикально меняется окружение, сценарии и даже геометрия локаций.