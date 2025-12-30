Owlcat Games собираются запустить собственный лаунчер в 2026 году, чем вызвали недовольство игроков

Предложение отдельного лаунчера для вашей игры в 2026 году — довольно необычное явление в мире игр. Согласно сообщению PCGamesN, студия Owlcat Games запланировала интересную маркетинговую кампанию на 2026 год.

В анонсе в Steam разработчики объяснили, что, по их статистике, многие игроки Pathfinder хотели бы поиграть в похожую игру, но не смогли найти Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Именно поэтому разработчики теперь хотят использовать свой собственный лаунчер, чтобы побудить игроков легче переключаться между играми, показывая рекламу ещё до начала игры.

Станет ли лаунчер обязательным? Нет, разработчики знают, что даже в 2026 году игроки всё ещё предпочтут отказаться от лаунчеров. Поэтому они пытаются заранее успокоить игроков. Разработчики предлагают возможность указать в настройках запуска Steam, что игры должны запускаться без лаунчера.

Однако по сути это отказ от использования лаунчера, который менее технически подкованные пользователи могут не сразу заметить. Кроме того, разработчики хотят сделать лаунчер «максимально удобным и простым в использовании». Для доступа к контенту регистрация не требуется.

Однако, если вы зарегистрируетесь, вы получите доступ к дополнительному контенту, а также к бета-версиям и тестовым версиям игр. Например, игроки, зарегистрировавшиеся для участия в тестировании Warhammer 40,000 Dark Heresy, должны будут проходить тест через новый лаунчер.

Несмотря на попытку разработчиков предотвратить критику и представить лаунчер как позитивное дополнение, отзывы явно негативные.

Один пользователь Steam объясняет:

Правильно ли я понимаю: вы хотите заставить нас загрузить программу, которую мы, возможно, даже не хотим использовать, и которая занимает больше места на наших дисках, чем требуется вашей игре, только для того, чтобы навязывать людям рекламу других продуктов?

Другой пользователь уже предсказывает, что через пять лет этот лаунчер будет считаться ошибкой и его удалят. Один игрок предполагает, что разработчики могли бы добавить мод-лаунчер, чтобы сделать использование лаунчера более привлекательным. Планируется ли такая функция в будущем, пока неясно.