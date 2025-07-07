Owlcat Games знакомят игроков с одним из опасных противников в Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games, работающая над амбициозной RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy, продолжает приоткрывать завесу тайны над игровым миром и его обитателями. На этот раз разработчики представили концепт-арт одного из потенциальных врагов — Круута (Kroot), хорошо известного фанатам вселенной Warhammer 40K.

В свежем сообщении в официальном аккаунте студии в X разработчики отметили ключевую особенность Круутов: способность к быстрой эволюции за счёт поглощения ДНК поверженных противников. Этот биологический механизм позволяет им не просто адаптироваться к любой среде, но и со временем приобретать черты других рас — от когтей до чешуи и даже органических усилений.

На концепт-арте можно увидеть, как именно эта способность отражена в визуальном облике существа. Мускулистое тело, вытянутая осанка, шипы и гребень на голове придают Крууту одновременно хищный и почти чужеродный облик, идеально вписывающийся в антураж мрачного будущего Империума.

Некоторые фанаты уже отметили, что, несмотря на варварскую внешность, Крууты обладают собственной глубокой культурой, охотничьими традициями и ритуалами. Их рацион и ритуалы поедания плоти — это не просто жестокость, а часть сложной системы верований и образа жизни.

Подобное внимание к деталям говорит о серьёзном подходе Owlcat Games к проработке сеттинга. Вероятно, игрокам предстоит не только сражаться с этими существами, но и исследовать их происхождение, повадки и, возможно, сделать трудные моральные выборы.

На данный момент Warhammer 40,000: Dark Heresy разрабатывается для ПК и выйдет в Steam и Epic Games Store. Точная дата релиза пока не раскрыта, однако ориентировочно проект ожидается в 2026 году.