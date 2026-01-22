Owlcat похвастались "оглушительным успехом" альфа-версии Warhammer 40,000: Dark Heresy

В конце декабря 2025 года Owlcat Games запустила альфа-версию своей грядущей CRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy в Steam, получив положительные отзывы как от игроков, так и от СМИ.

К настоящему моменту к альфа-версии присоединилось более 10 000 игроков, тысячи из которых оставили ценные отзывы в официальном опросе или в социальных сетях. Разработчики выпустили новую инфографику с наиболее примечательными статистическими данными.

Хотя 77% игроков решили начать свою карьеру аколита на нормальной сложности, они всё равно столкнулись со множеством трудных сражений. Одно из сражений с участием компаньона в заброшенной шахте оказалось самым сложным.

Кстати, о компаньонах: заброшенный Огрин Когг доказал свою ценность Инквизиции и был признан самым ценным компаньоном. Не только сокрушая врагов, но и служа живым щитом для защиты своих начальников.

Игроки также позаботились о хорошем снаряжении своей команды: они приобрели более 17 000 аптечек, мельта-зарядов и веревок, чтобы тактически преодолевать препятствия или просто прорываться сквозь них.

Неудивительно, что игроки были одновременно и внимательнее к безопасности, и к моде: самым популярным предметом экипировки во время альфа-тестирования были стильные ботинки пулемётчика — снижающие урон от огня и при этом выглядящие круто.

Новые игроки все ещё могут присоединиться к альфа-тестированию Dark Heresy, приобретя коллекционное издание или цифровой пакет от разработчиков на сайте. Альфа-тестирование будет открыто в течение нескольких месяцев, чтобы разработчики могли собрать больше отзывов.

Хотя альфа-версия и будущая бета-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy доступны только на ПК, на момент запуска игра будет доступна на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.