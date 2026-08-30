Owlcat раскрыла первых актёров озвучивания Warhammer 40,000: Dark Heresy

Warhammer 40,000: Dark Heresy получила новый трейлер с геймплеем и первым составом актёров озвучивания.

Owlcat Games представила голоса нескольких персонажей, включая Хеймара Девоса, Когга, Эпиону Спес, Саро, Ра’акти и Лаартира Кейрнарета. Разработчики уточнили, что это только первая часть анонса — позже раскроют других персонажей и актёров.

Заодно показали свежие кадры игрового процесса, позволяющие лучше оценить будущую cRPG во вселенной Warhammer 40,000. Игрокам предстоит взять на себя роль аколита Инквизиции и отправиться в путешествие вместе со спутниками.

Точной даты или релизного окна пока нет.