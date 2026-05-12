Owlcat рассказали о кампании по достижению целей в списке желаний Warhammer 40,000: Dark Heresy

Owlcat Games запустила в Steam кампанию целей в списке желаний Warhammer 40,000: Dark Heresy, чтобы добавить в грядущую CRPG больше бонусов, созданных сообществом. Игроки могут получить ряд наград, разделённых на четыре уровня и связанных с достижением целей в списке желаний сообщества: от цифровых бонусных материалов до эксклюзивного внутриигрового контента. Кампания будет продвигаться дальше по мере того, как все больше игроков будут добавлять игру в свои списки желаний Steam.

Чем сильнее поддержка сообщества, тем больше наград будет разблокировано. Полный список наград включает:

Уровень 1 (800 000 добавлений в список желаний) — ранее невиданный высококачественный набор обоев для цифровой книги Warhammer 40,000: Dark Heresy и набор для настройки внешнего вида, включающий новые причёски, татуировки и улучшения, выбранные по результатам опроса сообщества.

Уровень 2 (1 миллион добавлений в список желаний) — новая музыка для сервитора в Bastion Serpentis и эксклюзивная броня, выбор которых также сделает сообщество.

Уровень 3 (1,25 миллиона добавлений в список желаний) — сессия вопросов и ответов с разработчиками, где сообщество сможет выбрать два отдела, с которыми оно больше всего хочет пообщаться, а также новые пользовательские портреты персонажей для использования в игре.

Уровень 4 (1,5 миллиона добавлений в список желаний) — загадочные награды, которые ещё не были раскрыты

Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на ПК под управлением Windows (Steam, GOG, Epic Games Store) и консолях (PlayStation 5, Xbox Series X|S).