Owlcat рассказали о кампании по достижению целей в списке желаний Warhammer 40,000: Dark Heresy

Owlcat Games запустила в Steam кампанию целей в списке желаний Warhammer 40,000: Dark Heresy, чтобы добавить в грядущую CRPG больше бонусов, созданных сообществом. Игроки могут получить ряд наград, разделённых на четыре уровня и связанных с достижением целей в списке желаний сообщества: от цифровых бонусных материалов до эксклюзивного внутриигрового контента. Кампания будет продвигаться дальше по мере того, как все больше игроков будут добавлять игру в свои списки желаний Steam.
Чем сильнее поддержка сообщества, тем больше наград будет разблокировано. Полный список наград включает:
- Уровень 1 (800 000 добавлений в список желаний) — ранее невиданный высококачественный набор обоев для цифровой книги Warhammer 40,000: Dark Heresy и набор для настройки внешнего вида, включающий новые причёски, татуировки и улучшения, выбранные по результатам опроса сообщества.
- Уровень 2 (1 миллион добавлений в список желаний) — новая музыка для сервитора в Bastion Serpentis и эксклюзивная броня, выбор которых также сделает сообщество.
- Уровень 3 (1,25 миллиона добавлений в список желаний) — сессия вопросов и ответов с разработчиками, где сообщество сможет выбрать два отдела, с которыми оно больше всего хочет пообщаться, а также новые пользовательские портреты персонажей для использования в игре.
- Уровень 4 (1,5 миллиона добавлений в список желаний) — загадочные награды, которые ещё не были раскрыты
Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на ПК под управлением Windows (Steam, GOG, Epic Games Store) и консолях (PlayStation 5, Xbox Series X|S).
Жиденько. Лучше бы больше портретов сделали
Раз такое вводят, видно интерес к игре очень-очень низкий
Пи3дец, теперь разрабов еще надо просить, чтобы они портреты для ГГ сделали.
А портреты для НПС, видимо, так и останутся недостижимой вершиной разработки игр.
Сколько там от игры сейчас доступно в альфе?
надо сразу показать финальную цель "Отличный сюжет который понравится всем"