Разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy отчитались о достижении первой цели по спискам желаемого

Студия Owlcat Games объявила о преодолении важного рубежа в рамках своей фанатской кампании. Благодаря поддержке сообщества, первая цель по количеству добавлений грядущей ролевой игры в списки желаемого успешно достигнута. В связи с этим авторы разблокировали первый уровень наград, которые станут доступны абсолютно всем будущим участникам этого мрачного научно-фантастического приключения сразу после официального релиза.

В качестве первого бонуса команда подготовила специальный цифровой набор тематических обоев для рабочего стола и мобильных устройств, призванный передать гнетущую атмосферу вселенной. Второй наградой стал эксклюзивный комплект для кастомизации внешности главных героев. Наполнение этого набора разработчики предложили сформировать самим будущим игрокам с помощью открытого голосования, где можно выбрать различные варианты причесок, татуировок и механических аугментаций тела.

Для организации процесса выбора элементов внешности авторы задействовали свой официальный сервер в мессенджере Discord, где интерактивный опрос продолжается прямо сейчас. Создатели призывают аудиторию активно участвовать в обсуждении и влиять на итоговый облик внутриигрового контента. Подобный интерактивный подход призван сильнее вовлечь преданных поклонников настольного первоисточника в процесс совместного производства проекта на ранних этапах.

Кампания по сбору отметок продолжается в цифровом магазине Steam, поскольку впереди участников ждут новые рубежи с более ценными подарками. Разработчики намекнули, что последующие этапы откроют доступ к дополнительным игровым возможностям и уникальным предметам экипировки.