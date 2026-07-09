Разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy представили Саро - одного из будущих напарников главного героя

Студия Owlcat Games официально опубликовала свежее видео, детально знакомящее зрителей с ключевым участником грядущего тактического приключения. Очередным компаньоном в отряде инквизитора станет лицензированный псайкер по имени Саро, который уже долгие годы преданно служит Инквизиции. Персонаж выделяется на фоне остальных своим преклонным возрастом, являясь одним из старейших выживших псайкеров в крепости Бастион Серпентис.

Согласно официальной биографии, герой столкнулся со своим опасным ментальным даром еще в ранней юности. Проявление способностей навсегда обрекло его на суровую жизнь, полную постоянного покаяния и жестких ограничений. Тем не менее псайкер переносит свое проклятие с непоколебимой верностью Богу-Императору, считая свои силы важным инструментом для защиты человечества от внешних и внутренних угроз.

В бою персонаж полагается на разрушительную ментальную дисциплину пиромантии, позволяющую ему полностью контролировать ярость огня. Враги Инквизиции столкнутся с его уникальным колдовским пламенем, которое псайкер обрушивает на поле боя для полного очищения территорий от скверны и еретиков. Примечательно, что управляя настолько нестабильной стихией, Саро умудрился за долгую службу ни разу не сжечь самого себя.

Основная завязка личной истории компаньона происходит на фоне скорого приближения Звезды Тирана, несущей безумие. Из-за этой аномалии разум каждого существа, чувствительного к пагубному влиянию Варпа, оказывается под серьезной угрозой. Саро готовится встретить наступающую темноту, а сама игра уже доступна для добавления в списки желаемого в цифровом магазине Steam.