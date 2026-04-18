Создатели Warhammer 40,000: Dark Heresy представили Хаймара Девоса

Разработчики Owlcat Games официально представили Хаймара Девоса, одного из ваших спутников в Warhammer 40,000: Dark Heresy, родом из печально известного Катахана.

Выносливость, хитрость и глаза на затылке — вот что необходимо для выживания на Катахане, одном из самых смертоносных миров смерти в Империуме Человечества. Хаймар Девос, уроженец Катахана и бывший элитный член Астра Милитарум, обладает этими качествами в избытке. Выросший в мире, где флора, фауна, воздух и почва стремятся убить тебя, Хаймар стал бесстрашным выжившим и безжалостным убийцей. Он отточил свои навыки в элитном подразделении «Катачанские дьяволы» Астра Милитарум, а затем стал членом Инквизиции в секторе Каликсис.

Хаймар — смертоносный солдат, превосходно владеющий как ближним, так и дальним боем. Он демонстрирует выдающееся понимание окружающей обстановки и знание всего смертоносного, что очень пригодится как для исследования Сцинтиллы, так и для анализа улик по делам Инквизиции.