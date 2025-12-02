Создатели Warhammer 40,000: Dark Heresy рассказали про систему расследований в грядущей CRPG

В последнем блоге разработчиков Warhammer 40,000: Dark Heresy раскрывается одна из ключевых систем игры: расследования. Owlcat Games разрабатывает Dark Heresy как мрачную партийную ролевую игру, где вы служите Инквизиции в секторе Каликсида, возглавляя отряд, принимая сложные решения и сражаясь в пошаговых боях на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Студия объясняет, как на самом деле проходит детективная работа между перестрелками и насколько легко будет осудить невиновного во имя Императора.

Расследования начинаются с мелочей: слуха, окровавленного болтера, обгоревшего фрагмента гроссбуха, подозрительного символа на стене. Каждое дело рассматривается как отдельный сценарий: игроки прочёсывают места преступлений, допрашивают свидетелей и выслеживают зацепки, которые могут быть ложными, неполными или откровенно сфабрикованными.

Некоторые улики видны с первого взгляда, другие требуют специальных навыков или инструментов: отслеживание следов, использование анализатора местности для выявления того, что может ускользнуть от внимания, восстановление последовательности событий по разрозненным уликам или сопоставление лиц с известными подозреваемыми и информаторами.

Не каждая зацепка честна; показания могут противоречить друг другу, и часть задачи заключается в том, чтобы обнаружить эти несоответствия, прежде чем они сведут расследование на нет. Для поддержки этой работы Инквизиция вооружает вашего аколита набором инструментов, в частности, роем сервочерепов, которые выполняют функцию летающих вспомогательных платформ.

В Dark Heresy вы можете управлять несколькими специализированными черепами. Некоторые из них служат движущимися источниками света, другие выполняют сканирование с помощью ауспекса, записывают пикты, синтезируют речь, анализируют странные вещества или обнаруживают активность псайкеров в этом районе.

На практике это мобильный набор инструментов, который помогает вам более глубоко исследовать места происшествия, перепроверять улики и выявлять скрытые взаимодействия, которые не выявила бы простая команда «осмотреть».

Всё это загружается в «Журнал детектива» — специальный интерфейс, где каждое активное дело имеет своё рабочее пространство. Здесь каждая улика, свидетельские показания и выводы каталогизированы на отдельных вкладках, чтобы вы могли легко увидеть всю паутину информации.

Вместо того, чтобы автоматически выделять правильный ответ, система ожидает, что вы сами свяжете все точки воедино: одна улика может обоснованно подтверждать несколько различных теорий, и журнал оставляет место для этих разветвлённых интерпретаций.

Соратники, набранные из более широкого круга союзников Империи и ксеносов, которыми славится Dark Heresy, могут время от времени комментировать результаты, предлагая экспертизу или альтернативные толкования, которые подталкивают вас к определённым выводам (или отталкивают от них).

Важно отметить, что расследование в Dark Heresy не заканчивается щелчком по нужному узлу на логической плате; оно заканчивается вынесением вердикта. Как только вы будете удовлетворены или просто закончатся время или терпение, вы подаёте официальный отчёт своему Инквизитору, называя виновного, суммируя доказательства и фактически решая, как Империум будет помнить это дело.

В журнале разработки подчёркивается, что эти отчёты могут быть некорректными. Вы можете неверно истолковать данные, упустить ключевые детали или намеренно исказить показания, чтобы осудить того, кого лично считаете достойным.

Игра примет эти результаты как верные; Никаких всплывающих окон, сообщающих о вашей ошибке, — только последствия, которые разворачиваются позже, когда NPC реагируют на ваши решения, а сектор незаметно меняется в зависимости от ваших решений.

На данный момент у Warhammer 40,000: Dark Heresy нет даты выхода, но игра находится в разработке для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а альфа-тестирование должно начаться 16 декабря 2025 года.