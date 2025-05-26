Сюжетная кампания Warhammer 40,000: Dark Heresy будет короче, чем в Rogue Trader, но значительно шире по вариативности

Разработчики грядущей тактической RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy поделились новыми подробностями о сюжетной кампании во время стрима и в обсуждении на Reddit. Как оказалось, сюжет игры будет чуть короче, чем в Rogue Trader, однако значительно шире по вариативности и последствиям.
Игрокам предстоит начать путь в роли простого аколита, постепенно продвигаясь по службе и лишь со временем получая возможность стать Инквизитором. В боевой отряд можно будет взять до шести спутников, как и в прошлой игре от Owlcat Games. Пока были раскрыты не все персонажи — остальных представят ближе к релизу.
В игре будет около пяти романтических линий, примерно столько же, сколько и в Rogue Trader без учёта DLC. Сюжет во многом будет сосредоточен на Звезде-Тиране, и разработчики советуют ознакомиться с лором этой угрозы заранее.
я еще Рог Трейдера не прошёл, а они уже готовятся выпустить новую игру? Конвеер - это хреновое решение...
товарищ, ну ты и выдал... она полтора года назад вышла, а эту еще минимум год делать будут+хз сколько до анонса было. Баги убрали, длс склепали и следущую делают. или им надо сидеть и ждать 3 года пока у тебя руки дойдут игру пройти?
Рогтрейдер ровно за 200 часов прошел. Кайфовал до титров и еще перепройти тут же хотелось. Вообще не проблема если чуток покороче будет.
Скоро и до продолжительности ситкомов дойдет 🤣🤦♂️😵☹️
Зачем они столько народа в отряд пихают? Даже 4мя управлять муторно и долго, а 6 это вообще жесть. Особенно учтя как совокоты любят спамить толпами врагов везде. В роугтрейдере из-за этого задушился и удалил.
Как раз то что надо. Вообще радует, что Совокоты всегда учитывают опыт предыдущих игр и на основе него улучшают следующие. До сих пор вспоминаю с каким трудом проходился Путенаходец. Вархаммер стал первой их игрой, которую мне удалось пройти до конца. Багов с каждым разом на релизе становится меньше, боевая система - интереснее, геймплей - приятнее (наконец делают нормальные карты без нужды искать потёмки для попадания на локацию). Это хороший знак для студии. Видно, что люди хотят развиваться