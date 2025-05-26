Сюжетная кампания Warhammer 40,000: Dark Heresy будет короче, чем в Rogue Trader, но значительно шире по вариативности

Разработчики грядущей тактической RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy поделились новыми подробностями о сюжетной кампании во время стрима и в обсуждении на Reddit. Как оказалось, сюжет игры будет чуть короче, чем в Rogue Trader, однако значительно шире по вариативности и последствиям.

Игрокам предстоит начать путь в роли простого аколита, постепенно продвигаясь по службе и лишь со временем получая возможность стать Инквизитором. В боевой отряд можно будет взять до шести спутников, как и в прошлой игре от Owlcat Games. Пока были раскрыты не все персонажи — остальных представят ближе к релизу.

В игре будет около пяти романтических линий, примерно столько же, сколько и в Rogue Trader без учёта DLC. Сюжет во многом будет сосредоточен на Звезде-Тиране, и разработчики советуют ознакомиться с лором этой угрозы заранее.