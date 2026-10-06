Трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показывает расследования, где невиновность ещё ничего не значит

Owlcat Games представила новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy, посвящённый детективной системе ролевой игры. В роли аколита Инквизиции игрокам предстоит расследовать дела в глубинах Каликсиса, где поиск истины далеко не всегда становится главной целью следствия.

Расследования потребуют собирать улики, сопоставлять факты, замечать противоречия, выслеживать подозреваемых, допрашивать свидетелей и анализировать полученную информацию. Однако окончательное решение останется за игроком: при желании виновным можно объявить даже невиновного человека, если этого требуют интересы Инквизиции.

Разработчики подчёркивают, что каждое дело начинается с вопроса, но далеко не всегда заканчивается однозначным ответом. В мрачной вселенной Warhammer 40,000 аколиту порой важнее найти того, на кого можно возложить ответственность, чем докопаться до объективной истины. Именно этот подход должен сделать расследования одной из наиболее необычных частей игры.

Помогать в поисках будут спутники, обладающие разными специализациями. Эпиона разбирается в медицине, Хеймар специализируется на выживании, а Лаартир способен анализировать поведение ксеносов. Дополнительным помощником станет рой сервочерепов, который сможет освещать окружение, проводить ауспекс-сканирование, синтезировать речь и записывать происходящее.

Warhammer 40,000: Dark Heresy разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра предложит пошаговые сражения, систему убеждений, моральные решения и полностью озвученные диалоги. На PC будет доступен русский текст.