В новом трейлере Warhammer 40,000: Dark Heresy показали огрина Когга

Для Warhammer 40,000: Dark Heresy вышел новый геймплейный трейлер, представляющий огрина по имени Когг — одного из нескольких спутников, которые будут доступны игрокам во время событий этой предстоящей cRPG.

Когг — огрин, гигантский зверь, настолько неразумный, что его обычно не считают полезным инструментом в бою. Тем не менее, огрины яростно преданы Императору и его Империуму Человечества, поэтому им обычно можно доверить уничтожение целей, когда Астра Милитарум направляет их в нужном направлении.

Однако, это не обычный Огрин. Он получил редкий кортикальный имплантат, делающий его Костоломом, способным выполнять сложные приказы и даже демонстрировать проблески интеллекта. Это идеальный вариант, учитывая, что он один из ваших спутников в Dark Heresy.

Альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет в Steam 16 декабря 2025 года.