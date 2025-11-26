В новом трейлере Warhammer 40,000: Dark Heresy показали огрина Когга

Для Warhammer 40,000: Dark Heresy вышел новый геймплейный трейлер, представляющий огрина по имени Когг — одного из нескольких спутников, которые будут доступны игрокам во время событий этой предстоящей cRPG.
Когг — огрин, гигантский зверь, настолько неразумный, что его обычно не считают полезным инструментом в бою. Тем не менее, огрины яростно преданы Императору и его Империуму Человечества, поэтому им обычно можно доверить уничтожение целей, когда Астра Милитарум направляет их в нужном направлении.
Однако, это не обычный Огрин. Он получил редкий кортикальный имплантат, делающий его Костоломом, способным выполнять сложные приказы и даже демонстрировать проблески интеллекта. Это идеальный вариант, учитывая, что он один из ваших спутников в Dark Heresy.
Альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет в Steam 16 декабря 2025 года.
Надеюсь, будет доступен чуть ли не сразу. А не как в ROG дали пощупать, космического волка под конец игры.
То что уменьшили количество подконрольных юнитов это большой плюс, осталось сделать меньше боев и сделать их более разнообразным и обусловленными чем-то как в бг3. Роуг трейдер дропнул на половине т.к задушился файтиться на каждом повороте с кучей одинакового мобья.