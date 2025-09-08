В Warhammer 40,000: Dark Heresy появятся псайкеры - сила и опасность в одном лице

Owlcat Games продолжает подогревать интерес к своей новой RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy, раскрывая фрагменты будущего контента. На этот раз разработчики заговорили о псайкерах — одних из самых противоречивых существ Империума.

«Можно спорить, благословение это или проклятие — владеть психическими силами. Но факт остаётся фактом: стоит псайкеру потерять контроль, и последствия могут стать катастрофическими», — отметили авторы.

Вместе с сообщение Owlcat показала дизайн шлема псайкера, который наглядно передаёт атмосферу постоянного давления и жестокости, характерных для Империума Человечества. В условиях тиранического режима даже малейшая ошибка может обернуться смертью как для самого псайкера, так и для всех вокруг.

Warhammer 40,000: Dark Heresy обещает не только тактические сражения и глубокий сюжет, но и моральные дилеммы, где игрокам предстоит самим решить, являются ли псайкеры спасением или угрозой для Империи.