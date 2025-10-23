Warhammer 40,000: Dark Heresy, новая CRPG от Owlcat, выйдет в альфа-версии 16 декабря

Открытая альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy на ПК стартует 16 декабря. Owlcat подтвердила выход короткого трейлера, приуроченного к этому анонсу.

Студия заявляет, что игроки возьмут на себя роль инквизиторов, соберут отряд и будут проводить расследования, которые будут перекликаться с пошаговыми боями и вариативными решениями. Основная идея игры: искоренить ересь, принимать сложные решения и жить с последствиями.

Доступ к программе Founder предоставляется студией. Альфа-версия входит в комплект «Developers Digital Pack» за 79 долларов и коллекционное издание за 289 долларов, которые можно приобрести на сайте Owlcat. Если вы следили за моделью Rogue Trader, то эта схема покажется вам знакомой: ранний доступ в обмен на финансирование и отзывы до полного релиза.

Действие Dark Heresy разворачивается во времена Ноктис Аэтерна, а над событиями маячит Звезда Тирана. Среди спутников встречаются как имперцы, так и ксеносы, от ветерана-катачанца до похожего на птицу наёмника-крута, что говорит о более эклектичном составе отряда, чем в Rogue Trader.

Owlcat также заявляет, что в игре используются полностью озвученные диалоги, что является заметным изменением по сравнению с предыдущими проектами. Цель — более напряжённая, динамичная кампания, продвигающая расследования, а не просто разрастающееся исследование ради самого исследования.

Открытая альфа-версия доступна только на ПК, а финальная версия запланирована для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG).