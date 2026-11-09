Warhammer 40,000: Dark Heresy получила дату выхода - искать ересь в секторе Каликсис можно будет с 28 января

Owlcat Games объявила дату релиза Warhammer 40,000: Dark Heresy. Новая ролевая игра по вселенной Warhammer 40,000 выйдет 28 января 2027 года. Вместе с анонсом разработчики представили специальный трейлер, посвящённый предстоящему запуску.
Студия также напомнила о нескольких важных датах для тех, кто уже оформил предзаказ или участвует в тестировании. Приобрести игру в статусе основателя и заказать коллекционное издание можно будет только до начала января. Владельцам физических коллекционных изданий рекомендуют проверить адрес доставки в личном кабинете на сайте проекта: отправку заказов планируют начать вскоре после релиза.
Бета-версия Dark Heresy завершит работу 7 января 2027 года — за три недели до выхода полной версии. До этого момента участники тестирования ещё смогут ознакомиться с ранней сборкой игры.
В Dark Heresy игрокам предстоит возглавить группу аколитов Инквизиции и расследовать угрозы Империуму в секторе Каликсис. Проект предложит пошаговые сражения, глубокую ролевую систему и решения, последствия которых будут влиять на развитие истории.
Ну что граждане пуритане и радикалы, благая весть)
Как понимаю взяли куратора аколитов из настолки так же....
То есть в 30-м можно ждать полноценный релиз. Наверное.
"за три недели до выхода полной версии"
Какой нахрен полной версии? Первый раз игры Совокотов видите? Та же бета так и будет продолжаться, с багами и доделываем того, что напилили на дельнейшие доделки заранее.
слыш, есть ересь? а если найду?
В декабре ДЛС для Рога, в январе злые полицейские Империума, гуд. Надеюсь качество не подкачает из-за одновременной работы.