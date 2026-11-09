Warhammer 40,000: Dark Heresy получила дату выхода - искать ересь в секторе Каликсис можно будет с 28 января

Owlcat Games объявила дату релиза Warhammer 40,000: Dark Heresy. Новая ролевая игра по вселенной Warhammer 40,000 выйдет 28 января 2027 года. Вместе с анонсом разработчики представили специальный трейлер, посвящённый предстоящему запуску.

Студия также напомнила о нескольких важных датах для тех, кто уже оформил предзаказ или участвует в тестировании. Приобрести игру в статусе основателя и заказать коллекционное издание можно будет только до начала января. Владельцам физических коллекционных изданий рекомендуют проверить адрес доставки в личном кабинете на сайте проекта: отправку заказов планируют начать вскоре после релиза.

Бета-версия Dark Heresy завершит работу 7 января 2027 года — за три недели до выхода полной версии. До этого момента участники тестирования ещё смогут ознакомиться с ранней сборкой игры.

В Dark Heresy игрокам предстоит возглавить группу аколитов Инквизиции и расследовать угрозы Империуму в секторе Каликсис. Проект предложит пошаговые сражения, глубокую ролевую систему и решения, последствия которых будут влиять на развитие истории.