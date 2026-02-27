Warhammer 40,000: Dark Heresy получила новый геймплейный трейлер

На IGN Fan Fest 2026 Owlcat Games презентовала свежие трейлеры своей cRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy, включая эксклюзивные геймплейные ролики. Альфа-версия игры уже собрала более 10 тысяч игроков к концу января, подтверждая интерес аудитории.

После успеха Rogue Trader разработчики вновь погружают игроков во вселенную Warhammer 40,000. На этот раз предстоит примерить роль аколита Инквизиции — одной из самых мрачных организаций Империума. Игрокам предстоит расследовать странности в секторе Каликсис, связанные с загадочной Тиран-Звездой, допрашивать подозреваемых, собирать улики и распутывать сложные заговоры. Каждое решение влияет на судьбу персонажей и исход истории, а граница между спасением человечества и моральным падением размыта.

Боевая система остаётся пошаговой, с акцентом на мораль отряда: игроки должны следить за боевым духом своих союзников, чтобы они не сломались в критический момент.

Warhammer 40,000: Dark Heresy разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, дата релиза пока не объявлена, но новые трейлеры дают понять, что игра сохранит фирменную атмосферу мрачного будущего человечества.