Warhammer 40,000: Dark Heresy получила новый трейлер и окно выхода альфа-версии

Warhammer 40,000: Dark Heresy получила новый трейлер на IGN Fall Fan Fest 2025, который подтверждает дату выхода альфа-версии — четвёртый квартал 2025 года.

Многообещающее продолжение cRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader от Owlcat Games позволит игрокам стать служителями Инквизиции, одного из имперских палачей, ненавидящих ересь.

Станьте служителем Инквизиции в Warhammer 40,000: Dark Heresy, второй тактической ролевой игре с захватывающим сюжетом, действие которой разворачивается в любимой мрачно-темной вселенной. Действие игры разворачивается на фоне Ноктис Этерна и тайны Звезды Тирана. Игроки возглавят отряд из самых разных соратников в отчаянной битве с ересью и коррупцией — от верных имперских подданных, таких как ветеран-гвардеец с мира смерти Катачан, до коварных ксеносов, включая птицеподобного наёмника-крута.

Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата выхода пока не объявлена, но благодаря новому трейлеру мы знаем, что сможем поиграть в игру до конца этого года.