ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Dark Heresy 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Научная фантастика
7.6 70 оценок

Warhammer 40,000: Dark Heresy получила первое исправление бета-версии

monk70 monk70

С выходом бета-версии Warhammer 40,000: Dark Heresy, пришло время аколитам погрузиться в игру и обеспечить себе максимальное удовольствие. Первое исправление уже доступно, с некоторыми изменениями, как большими, так и маленькими.

Механика

  • Во время боя с Нексусом трупов в Фантомном пространстве его концентрация могла прерываться – исправлено;
  • В некоторых случаях первый раунд боя мог зависнуть сразу после начала боя – исправлено;

Визуал

  • Парню с ящиком в Бастионе Серпентис дали имя. Однако вся команда всё ещё неустанно работает над тем, чтобы научить его правильно перемещать ящики;
  • Аколит в Бастионе Серпентис пытался спрятаться в шаре. Ему удалось выбраться оттуда целым и невредимым;
  • Один страдающий парень в Бастионе Серпентис выглядел так, будто ему недостаточно страданий. Мы исправили его поведение;
  • Исправлена ​​ошибка в кат-сцене в тире в Бастионе Серпентис; Исправлены некоторые розовые текстуры;
  • Сцена с квартирмейстером Нумисом могла быть частично заблокирована стенами и другой геометрией – исправлено;
  • После щелчка по сервитору персонаж мог переместиться в другой угол Архива Змеи – исправлено;

Пользовательский интерфейс

  • После окончания сцены камера могла переместиться в другую часть карты – исправлено;
  • При сравнении двух предметов их всплывающие подсказки могли мешать друг другу. Исправлено – теперь экипированный предмет отображается слева, а предмет для сравнения – справа;
  • Двойной щелчок по портрету не заставлял камеру двигаться к выбранному персонажу – исправлено;
  • Функция скрытия внешнего вида не работала в некоторых случаях – исправлено;

Локализация

  • В интерфейсе и диалогах присутствовали некоторые русские реплики – исправлено;
ПК Обновления
10
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
TreacherousUmbert

Через пару годиков можно как раз начать играть

DishonestSherman

Она на данный момент проходима или это кусок игры ?