Warhammer 40,000: Dark Heresy получила первое исправление бета-версии

С выходом бета-версии Warhammer 40,000: Dark Heresy, пришло время аколитам погрузиться в игру и обеспечить себе максимальное удовольствие. Первое исправление уже доступно, с некоторыми изменениями, как большими, так и маленькими.

Механика

Во время боя с Нексусом трупов в Фантомном пространстве его концентрация могла прерываться – исправлено;

В некоторых случаях первый раунд боя мог зависнуть сразу после начала боя – исправлено;

Визуал

Парню с ящиком в Бастионе Серпентис дали имя. Однако вся команда всё ещё неустанно работает над тем, чтобы научить его правильно перемещать ящики;

Аколит в Бастионе Серпентис пытался спрятаться в шаре. Ему удалось выбраться оттуда целым и невредимым;

Один страдающий парень в Бастионе Серпентис выглядел так, будто ему недостаточно страданий. Мы исправили его поведение;

Исправлена ​​ошибка в кат-сцене в тире в Бастионе Серпентис; Исправлены некоторые розовые текстуры;

Сцена с квартирмейстером Нумисом могла быть частично заблокирована стенами и другой геометрией – исправлено;

После щелчка по сервитору персонаж мог переместиться в другой угол Архива Змеи – исправлено;

Пользовательский интерфейс

После окончания сцены камера могла переместиться в другую часть карты – исправлено;

При сравнении двух предметов их всплывающие подсказки могли мешать друг другу. Исправлено – теперь экипированный предмет отображается слева, а предмет для сравнения – справа;

Двойной щелчок по портрету не заставлял камеру двигаться к выбранному персонажу – исправлено;

Функция скрытия внешнего вида не работала в некоторых случаях – исправлено;

Локализация