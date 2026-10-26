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Warhammer 40,000: Dark Heresy 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Научная фантастика
7.6 85 оценок

Warhammer 40,000: Dark Heresy собрала миллион вишлистов в Steam - игроки получат новую броню и музыкальную тему

monk70 monk70

Разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy сообщили о достижении отметки в миллион добавлений в список желаемого в Steam. В честь этого события авторы также открыли вторую награду в рамках кампании с целями по вишлистам.

Сообщество получит возможность повлиять на содержимое игры. По итогам голосования в Discord для музыкального сервитора в бастионе Серпентис создадут эксклюзивную композицию, которая будет звучать в холодных коридорах крепости Инквизиции.

Кроме того, в игре появится новый комплект брони, дизайн которого выбрало сообщество. Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что достижение миллиона вишлистов позволило открыть новые награды.

Warhammer 40,000: Dark Heresy — ролевая игра от Owlcat Games, в которой игрокам предстоит выступить в роли инквизитора и расследовать угрозы Империуму.

ПК 7 Индустрия 1
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Alex40001

то что по факту должно быть в игре впаривать как какието длс и достижения ну да шикарно хотя последние лет 20 так и работает

4
PanKotovsky

Ждемс.

Игры у них душнилово конечно то еще.

Но почему то заходит только в путь!

Можно сказать, лучшие РПГ-мейкеры последних 10 лет (простите Лариан, вы тоже топ!).

2