Warhammer 40,000: Dark Heresy собрала миллион вишлистов в Steam - игроки получат новую броню и музыкальную тему

Разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy сообщили о достижении отметки в миллион добавлений в список желаемого в Steam. В честь этого события авторы также открыли вторую награду в рамках кампании с целями по вишлистам.

Сообщество получит возможность повлиять на содержимое игры. По итогам голосования в Discord для музыкального сервитора в бастионе Серпентис создадут эксклюзивную композицию, которая будет звучать в холодных коридорах крепости Инквизиции.

Кроме того, в игре появится новый комплект брони, дизайн которого выбрало сообщество. Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что достижение миллиона вишлистов позволило открыть новые награды.

Warhammer 40,000: Dark Heresy — ролевая игра от Owlcat Games, в которой игрокам предстоит выступить в роли инквизитора и расследовать угрозы Империуму.