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Warhammer 40,000: Dark Heresy 28.01.2027
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Научная фантастика
7.6 84 оценки

Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на PS5 и Nintendo Switch 2 в физическом издании в апреле 2027 года

monk70 monk70

Издательство Silver Lining Interactive совместно с Owlcat Games и Games Workshop выпустит физические версии ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Релиз состоится 30 апреля 2027 года.

Особое внимание коллекционерам: версия для Nintendo Switch 2 будет полностью записана на физический картридж, без необходимости дополнительной загрузки игры.

Предзаказы уже открыты на сайте Silver Lining Direct и в местных розничных сетях. Стоимость изданий составит:

  • PlayStation 5 — £49,99 / $59,99 / €59,99.
  • Nintendo Switch 2 — £59,99 / $69,99 / €69,99.

В Warhammer 40,000: Dark Heresy игрокам предстоит взять на себя роль аколита Святой Инквизиции и расследовать преступления, связанные с предательством, проникновением ксеносов и опасными культами. Геймплей объединяет пошаговые тактические сражения с масштабными расследованиями, в которых неправильное решение во время допроса может обречь на уничтожение целые миры.

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