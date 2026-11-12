Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на PS5 и Nintendo Switch 2 в физическом издании в апреле 2027 года

Издательство Silver Lining Interactive совместно с Owlcat Games и Games Workshop выпустит физические версии ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Релиз состоится 30 апреля 2027 года.

Особое внимание коллекционерам: версия для Nintendo Switch 2 будет полностью записана на физический картридж, без необходимости дополнительной загрузки игры.

Предзаказы уже открыты на сайте Silver Lining Direct и в местных розничных сетях. Стоимость изданий составит:

PlayStation 5 — £49,99 / $59,99 / €59,99.

Nintendo Switch 2 — £59,99 / $69,99 / €69,99.

В Warhammer 40,000: Dark Heresy игрокам предстоит взять на себя роль аколита Святой Инквизиции и расследовать преступления, связанные с предательством, проникновением ксеносов и опасными культами. Геймплей объединяет пошаговые тактические сражения с масштабными расследованиями, в которых неправильное решение во время допроса может обречь на уничтожение целые миры.