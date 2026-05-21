Закрытая бета Warhammer 40,000: Dark Heresy уже доступна на ПК - Owlcat показала новые локации и спутников

Warhammer 40,000: Dark Heresy получила закрытую бета-версию на ПК. Студия Owlcat Games объявила об этом во время Warhammer Skulls 2026, а доступ к тестированию уже открыли владельцам Founder’s Pack на официальном сайте игры.

В новой бете игрокам предлагают исследовать шпили Сцинтильи — одного из самых богатых и опасных миров сектора Каликсис. Вместо привычных грязных улиц и трущоб, показанных в ранней альфе, теперь акцент сделан на элиту Империума, дворцовые интриги и расследование событий во дворце губернатора. Такой контраст отлично подходит вселенной Warhammer 40,000, где роскошь верхушки общества обычно соседствует с жестокостью и паранойей.

Кроме новой локации, в тестовой версии появились потенциальные спутники и около семи часов контента. Судя по трейлеру, Owlcat продолжает делать ставку на мрачную атмосферу, большое количество диалогов и кровавые пошаговые бои — именно за это студию полюбили фанаты Pathfinder и Rogue Trader.

При этом Dark Heresy выглядит заметно более приземлённой и «детективной» RPG по меркам WH40K. Здесь игрок — не великий герой войны, а аколит Инквизиции, вынужденный копаться в ереси, заговорах и грязных тайнах Империума. И на фоне бесконечных экшенов по Warhammer такой подход выглядит даже свежее.

Даты релиза у игры пока нет, но сам факт запуска закрытой беты показывает, что разработка движется активно. А учитывая опыт Owlcat в создании масштабных RPG, у Dark Heresy есть все шансы стать одной из самых сильных игр по Warhammer за последние годы.