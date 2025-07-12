Звук Империи: Owlcat представила главную музыкальную тему Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games раскрыла главную музыкальную тему своей новой RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy. Композиция получилась атмосферной и монументальной — зловещей, мрачной и по-настоящему величественной.

Автором музыки выступил композитор Павел Перепелица, ранее работавший над Rogue Trader. По словам разработчиков, тема отражает священный долг перед Империумом и нарастающий ужас, скрывающийся в тенях сектора Каликсис.

Сюжет игры сосредоточен на аколитах Инквизиции, которым предстоит сражаться с ксеносами, еретиками и иными ужасами вселенной Warhammer 40k.

Релиз Dark Heresy пока не имеет точной даты, но странички игры уже доступны в Steam, PS Store и Xbox Store.