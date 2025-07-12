Звук Империи: Owlcat представила главную музыкальную тему Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games раскрыла главную музыкальную тему своей новой RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy. Композиция получилась атмосферной и монументальной — зловещей, мрачной и по-настоящему величественной.
Автором музыки выступил композитор Павел Перепелица, ранее работавший над Rogue Trader. По словам разработчиков, тема отражает священный долг перед Империумом и нарастающий ужас, скрывающийся в тенях сектора Каликсис.
Сюжет игры сосредоточен на аколитах Инквизиции, которым предстоит сражаться с ксеносами, еретиками и иными ужасами вселенной Warhammer 40k.
Релиз Dark Heresy пока не имеет точной даты, но странички игры уже доступны в Steam, PS Store и Xbox Store.
Негры на месте. Эх, умеют же делать игры (но не умеют выпускать их на релизе), но зачем-то постоянно вводят повесточку.
когда наличие негров превратилось вот прям в обязательную повесточку ?
во вселенной вахи нет негров? чушь не неси
Мне нравится, когда ОСТ из сиквела какой-либо игры как бы отсылает к предыдущей части. Звучит эпично, Перепелица крут
Очередная пошаговая?
а чем она отличается от предыдущей?
набор звуков тотже что и в рыга трейдаре
Мдааа, когда уже разработчик поймет и перестанет клепать кал и выпустит полноценную RTS
откуда вы такие альтернативно одаренные только берётесь