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Warhammer 40,000: Dark Heresy 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху
8.6 28 оценок

Звук Империи: Owlcat представила главную музыкальную тему Warhammer 40,000: Dark Heresy

butcher69 butcher69

Студия Owlcat Games раскрыла главную музыкальную тему своей новой RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy. Композиция получилась атмосферной и монументальной — зловещей, мрачной и по-настоящему величественной.

Автором музыки выступил композитор Павел Перепелица, ранее работавший над Rogue Trader. По словам разработчиков, тема отражает священный долг перед Империумом и нарастающий ужас, скрывающийся в тенях сектора Каликсис.

Сюжет игры сосредоточен на аколитах Инквизиции, которым предстоит сражаться с ксеносами, еретиками и иными ужасами вселенной Warhammer 40k.

Релиз Dark Heresy пока не имеет точной даты, но странички игры уже доступны в Steam, PS Store и Xbox Store.

23
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Негры на месте. Эх, умеют же делать игры (но не умеют выпускать их на релизе), но зачем-то постоянно вводят повесточку.

5
Nodas

когда наличие негров превратилось вот прям в обязательную повесточку ?

4
w_temptation

во вселенной вахи нет негров? чушь не неси

valeriesq

Мне нравится, когда ОСТ из сиквела какой-либо игры как бы отсылает к предыдущей части. Звучит эпично, Перепелица крут

3
Crazyqsoled

Очередная пошаговая?

1
Alex40001

а чем она отличается от предыдущей?

набор звуков тотже что и в рыга трейдаре

егерь1

Мдааа, когда уже разработчик поймет и перестанет клепать кал и выпустит полноценную RTS

w_temptation

откуда вы такие альтернативно одаренные только берётесь