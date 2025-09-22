23 сентября Warhammer 40,000: Darktide получит обновление Bound By Duty с новой ареной, усилениями и roguelike-режимом

Сегодня Fatshark выпустила трейлер своего последнего бесплатного обновления для Warhammer 40,000: Darktide, Bound By Duty, которое выйдет 23 сентября 2025 года. Это обновление добавляет новую арену, новые семейства усилений и новые отголоски памяти в Mortis Trials, roguelike-режим Darktide с волнами врагов. Обновление также добавляет новое семейство оружия, две новые метки, нового противника, обновления древа талантов, ограниченное по времени особое событие и многое другое!

Bound By Duty станет доступен всем игрокам Darktide на ПК (Steam и Microsoft Store), Xbox Series X|S и PlayStation 5.