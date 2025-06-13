Арбитры Империума: как класс Арбитрес меняет Darktide и добавляет нового компаньона

Fatshark продолжает уверенно развивать кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide, и с выходом первого DLC игра получает не просто очередное дополнение, а полноценное обновление боевой динамики. Новый класс — Арбитрес — вносит свежий геймплей, уникальные механики и первого в истории игры компаньона — кибер-мастифа.

В отличие от других классов, Арбитрес — не отверженные новобранцы, а уже действующие силы правопорядка, призванные для подавления Хаоса. Это отражается даже в сюжете: игроки получают новый пролог и иной тон повествования. Их диалоги полны решимости и холодного профессионализма, а образы персонажей можно выбрать из шести вариантов — с разными голосами, включая знакомую фанатам Vermintide Кериллиан.

Главное нововведение — кибер-мастиф. Этот пёс-компаньон не просто декоративен: он может атаковать, оглушать и даже устраивать направленные взрывы, если игрок выберет соответствующий талант. Его поведение и внешний вид настраиваются, а для удобства добавлена опция визуальной подсветки.

Класс Арбитрес спроектирован как танк ближнего боя. В его арсенале — электрические дробовики, шоковые молоты и уникальные комбинации вроде штурмового щита с мощным разрядом. Вы даже можете использовать его как мобильную станцию контроля толпы — например, выбрасывая Voltaic Shock Mine или запуская Nuncio-Aquila, дрон, усиливающий союзников и ослабляющий врагов.

Система прокачки включает три пути: «следователь», «космический полицейский» и «исполнитель». Первый делает упор на мобильность и пса-компаньона, второй — на контроль и урон, а третий превращает вас в практически неуязвимую глыбу, способную выстоять в самых жёстких замесах.

Дополнение выходит 23 июня, и вместе с ним игра получает бесплатное обновление: переработана вводная часть, улучшена система сложности и добавлены новые ролики и озвучка. Darktide не только сохраняет свой статус одного из самых ярких шутеров по Warhammer 40k, но и делает уверенный шаг вперёд, предлагая игрокам ещё больше способов борьбы с силами Хаоса.