Авторы Warhammer 40,000: Darktide поделились тизером перед Warhammer Skulls 2025

Разработчики Warhammer 40,000: Darktide поделились тизером в преддверии грядущего события Warhammer Skulls 2025. Фанатов ждут свежие новости, которые станут частью масштабной презентации, назначенной на 22 мая в 19:00 по московскому времени.
Warhammer Skulls — ежегодное событие, объединяющее игроков и поклонников вселенной Warhammer, во время которой появляется много новостей о проектах по мрачной вселенной.
Авторы Darktide интригуют — во время мероприятия представят важные обновления, контентные новинки и дальнейшие планы развития игры.
Игра требует хоть какой то сюжетной подоплёки , приплыли по варпу на корабле вольного торговца , реквизированного инквизитором крошить нургловских отродий . Зато как пиарил Дэн Аббнет игру , её глубокий сюжет и т.д. Конечно мне 40к ближе, но Верминтайд мне кажется более интересным .
Согласен. Сюжетные объедки которые они там подкидывают в виде приходящих боссов близнецов и т.п. вообще погоды не меняют.)