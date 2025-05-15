Авторы Warhammer 40,000: Darktide поделились тизером перед Warhammer Skulls 2025

Разработчики Warhammer 40,000: Darktide поделились тизером в преддверии грядущего события Warhammer Skulls 2025. Фанатов ждут свежие новости, которые станут частью масштабной презентации, назначенной на 22 мая в 19:00 по московскому времени.

Warhammer Skulls — ежегодное событие, объединяющее игроков и поклонников вселенной Warhammer, во время которой появляется много новостей о проектах по мрачной вселенной.

Авторы Darktide интригуют — во время мероприятия представят важные обновления, контентные новинки и дальнейшие планы развития игры.