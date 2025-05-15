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Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
Экшен, Шутер, Слэшер, От первого лица
7.6 261 оценка

Авторы Warhammer 40,000: Darktide поделились тизером перед Warhammer Skulls 2025

butcher69 butcher69

Разработчики Warhammer 40,000: Darktide поделились тизером в преддверии грядущего события Warhammer Skulls 2025. Фанатов ждут свежие новости, которые станут частью масштабной презентации, назначенной на 22 мая в 19:00 по московскому времени.

Warhammer Skulls — ежегодное событие, объединяющее игроков и поклонников вселенной Warhammer, во время которой появляется много новостей о проектах по мрачной вселенной.

Games Workshop 22 мая проведёт презентацию Warhammer Skulls 2025

Авторы Darktide интригуют — во время мероприятия представят важные обновления, контентные новинки и дальнейшие планы развития игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JackBV

Игра требует хоть какой то сюжетной подоплёки , приплыли по варпу на корабле вольного торговца , реквизированного инквизитором крошить нургловских отродий . Зато как пиарил Дэн Аббнет игру , её глубокий сюжет и т.д. Конечно мне 40к ближе, но Верминтайд мне кажется более интересным .

2
KimoR_HZ

Согласен. Сюжетные объедки которые они там подкидывают в виде приходящих боссов близнецов и т.п. вообще погоды не меняют.)