Авторы Warhammer 40,000: Darktide показали расширенный трейлер крупного обновления для игры

В этом месяце кооперативный шутер от первого лица Warhammer 40,000: Darktide получит первое юбилейное обновление. Разработчики из студии Fatshark приготовили массу улучшений и нововведений в игре, поэтому решили показать главные особенности патча в свежем трейлере. Новый ролик останавливается на ключевых изменениях, которые произойдут в Warhammer 40,000: Darktide после обновления.

Трейлер посвящен исключительно первой части масштабного бесплатного обновления для Warhammer 40,000: Darktide. Оно принесет в игру обширную область для исследования с новыми сюжетными заданиями. Игроки смогут отправиться в зону 'Карнавал', которая была захвачена еретиками 6-го Моэбиана. Вам предстоит очистить эти земли и восстановить порядок в ходе прохождения дополнительной цепочки миссий с постановочными роликами и сюжетным повествованием.

Обновление для Warhammer 40,000: Darktide обещают выпустить до конца этого месяца. Вместе с новой локацией и заданиями в игре также обещают переработать дерево талантов ветеранов и предоставить возможность лучше сортировать снаряжение.