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Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
Экшен, Шутер, Слэшер, От первого лица
7.6 263 оценки

Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о кибер-мастифе из DLC Arbites

Gruz_ Gruz_

До выхода DLC Arbites для Warhammer 40,000: Darktide осталось совсем немного времени. Уже 23 июня в кооперативной игре будет представлен новый класс, в котором нам предложат вершить судьбы вместе с кибер-мастифом.

Судя по новому блогу разработчиков из студии Fatshark, кибер-мастиф должен стать хорошим компаньоном. Частично собака, частично машина, кибер-мастиф настолько быстр на поле боя, что враги даже не будут его замечать, но он точно будет нацелен на них. Подобно гончей оспы в базовой игре, кибер-мастиф может прижать врагов к земле, если те размером с человека.

Он не способен убить Огринов, но все же его укус наносит ощутимый урон. В зависимости от того, как вы настроите своего Арбита, он может стать абсолютным зверем на поле боя. Для кибер-мастифа будут доступны опции кастомизации, и вы даже сможете погладить его, находясь на «Траурной звезде».

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
digitalkid

Прикиньте 4 арбитеса с этим зоопарком)) Ну интересно

Hevin

И все они софтлочатся на пачке взрывунов из-за ии и потом сидят в откате по пол года

digitalkid Hevin

Вроде это абилка.. то есть они вызываются по кд и убегают.

KimoR_HZ digitalkid

Не, тут че то совсем тупая короткая выжимка, но пес именно всегда будет, его не убить, не застанить, все время будет бегать вокруг и не соваться под ноги, либо атаковать цели которые ты указал, либо на свое усмотрение. Плюс будет ветка вообще без пса, но усиливающая самого арбитра.