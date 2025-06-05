Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о кибер-мастифе из DLC Arbites

До выхода DLC Arbites для Warhammer 40,000: Darktide осталось совсем немного времени. Уже 23 июня в кооперативной игре будет представлен новый класс, в котором нам предложат вершить судьбы вместе с кибер-мастифом.

Судя по новому блогу разработчиков из студии Fatshark, кибер-мастиф должен стать хорошим компаньоном. Частично собака, частично машина, кибер-мастиф настолько быстр на поле боя, что враги даже не будут его замечать, но он точно будет нацелен на них. Подобно гончей оспы в базовой игре, кибер-мастиф может прижать врагов к земле, если те размером с человека.

Он не способен убить Огринов, но все же его укус наносит ощутимый урон. В зависимости от того, как вы настроите своего Арбита, он может стать абсолютным зверем на поле боя. Для кибер-мастифа будут доступны опции кастомизации, и вы даже сможете погладить его, находясь на «Траурной звезде».