Авторы Warhammer 40,000: Darktide выпустили вторую часть масштабного обновления игры с новыми заданиями и улучшениями

Мрачный кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide получил вторую часть масштабного обновления под названием "Проклятие предателя". В этом обновлении игроки получат совершенно новое здание для прохождения, переработанное цепное оружие, различные улучшения игрового процесса и десятки исправлений. Разработчики из студии Fatshark вместе с релизом патча раскрыли его главные особенности.
В этом обновлении игроки смогут отправиться на задворки Карнавала, где им предстоит уничтожить фабрики по производству Стима. По ходу прохождения этой миссии на них могут напасть грозные Карнакские близнецы: Ринда и Роден. Столкновение с ними будет ограничено по времени, но награды за их победу стоят риска.
В этот патч включены новые складные лопаты для Огрина и Ветерана. Они поставляются с новым особым оружием, которое складывает лезвие, превращая лопату в импровизированную кирку для одной мощной атаки с ударом, которая возвращает оружие в разложенное состояние после успешного удара. Также разработчики решили внести некоторые изменения и дополнения для цепного оружия, чтобы сделать его более удобным в обращении и эффективным на всех уровнях сложности.
Одной из главных проблем цепного оружия было соотношение риска и награды за пилящие атаки. Награда редко перевешивала риск и разочарование от того, что вы застреваете и не можете защититься. Мы добавили возможность уклоняться от этих атак, но при этом тратить выносливость и упускать возможность получить большой урон в конце. Это сделает культовое пиление менее рискованным и сделает оружие более гибким и адаптивным в бою.
Обновление также принесло в Warhammer 40,000: Darktide новые вариации знакомого оружия и различные временные усиления для игроков, доступные через уникальные стимуляторы. Другие важные примечания в патче:
- Раздел под боевыми способностями в древе ветеранов был изменен для облегчения доступа к ключевым камням;
- Исправлена ошибка, из-за которой способности Psyker Blitz «Нападение» и «Кара» не могли повторно использоваться после использования взаимодействия или катапультирования врагом и т. д.
- Исправлена ошибка, из-за которой переключение с заряженного «Взрыва мозга» на заблокированный «Взрыв мозга» под действием «Кинетического резонанса» приводило к сбросу времени заряда.
- Исправлена ошибка, из-за которой «Ускорение» и «Предвидение» были активны одновременно.
- Исправлено: способность Psyker Blitz «Smite» всегда атакует центральную зону удара (туловище), и теперь вместо этого случайным образом рандомизируется только тряска.
- Исправлена ошибка, из-за которой ветеранский талант «Натиск» мог сработать из-за эффектов постепенного урона, таких как горение или кровотечение.
- Исправлена ошибка, из-за которой ветеранская боевая способность «Проникновение» прерывала и мешала спринту при использовании.
- Исправлена ошибка, из-за которой «Прирожденный лидер» не восполнял выносливость союзников, когда выносливость игрока была максимальной.
- Исправлена ошибка, из-за которой таланты не сбрасывались при запуске предустановки с неправильной версией таланта.
- Перебалансировка оружия.
- Исправлена ошибка, из-за которой снаряды, прилипшие к противнику, иногда не наносили полного урона при взрыве.
- Исправлено: бочки и взрывоопасные сферы не позволяют проводить липкие атаки ближнего боя из цепного или силового оружия. Это должно помешать игрокам застрять у бочки, которая взорвется им прямо в лицо, если они случайно ударят по бочке активированной атакой.
- Исправлено: липкие атаки на разрушаемые объекты не вызывают вертикального движения камеры.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые разрушаемые знаки останавливали атаки ближнего боя в воздухе.
- Исправлена ошибка, позволявшая совершать большее движение, чем предполагалось, при распиливании кого-либо цепным оружием.
- Исправлена неработающая характеристика пиления для цепного оружия. Статус пиления не всегда правильно влиял на урон от пиления.
- Исправлена ошибка, из-за которой вторые тяжелые атаки цепных мечей и потрошителей можно было отменить, удерживая кнопку спринта.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не были защищены от урона в течение первых нескольких секунд после появления в текущей миссии.
- Исправлена ошибка, из-за которой «Расщепитель конечностей» влиял на атаки ближнего боя по оружию дальнего боя, если у вас было оружие ближнего боя с благословением.
- Исправлена ошибка, из-за которой благословение «Палач» сбрасывалось, когда это не предполагалось.
- Исправлена ошибка, из-за которой на уровне 4 благословений оружия «Сокрушитель черепов» и «Громовой удар» показывалось 5% дополнительного урона/потрясения вместо ожидаемых 10%.
- И многое другое.
Обновление - огонь! Игруха заметно похорошела, о чем собсна и свежий рейтинг в Стиме в 91%.