Авторы Warhammer 40,000: Darktide выпустили вторую часть масштабного обновления игры с новыми заданиями и улучшениями

Мрачный кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide получил вторую часть масштабного обновления под названием "Проклятие предателя". В этом обновлении игроки получат совершенно новое здание для прохождения, переработанное цепное оружие, различные улучшения игрового процесса и десятки исправлений. Разработчики из студии Fatshark вместе с релизом патча раскрыли его главные особенности.

В этом обновлении игроки смогут отправиться на задворки Карнавала, где им предстоит уничтожить фабрики по производству Стима. По ходу прохождения этой миссии на них могут напасть грозные Карнакские близнецы: Ринда и Роден. Столкновение с ними будет ограничено по времени, но награды за их победу стоят риска.

В этот патч включены новые складные лопаты для Огрина и Ветерана. Они поставляются с новым особым оружием, которое складывает лезвие, превращая лопату в импровизированную кирку для одной мощной атаки с ударом, которая возвращает оружие в разложенное состояние после успешного удара. Также разработчики решили внести некоторые изменения и дополнения для цепного оружия, чтобы сделать его более удобным в обращении и эффективным на всех уровнях сложности.

Одной из главных проблем цепного оружия было соотношение риска и награды за пилящие атаки. Награда редко перевешивала риск и разочарование от того, что вы застреваете и не можете защититься. Мы добавили возможность уклоняться от этих атак, но при этом тратить выносливость и упускать возможность получить большой урон в конце. Это сделает культовое пиление менее рискованным и сделает оружие более гибким и адаптивным в бою.

Обновление также принесло в Warhammer 40,000: Darktide новые вариации знакомого оружия и различные временные усиления для игроков, доступные через уникальные стимуляторы. Другие важные примечания в патче: