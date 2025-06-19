Darktide переворачивает правила: Battle for Tertium выйдет 23 июня с новым классом и глобальными изменениями

Fatshark готовит масштабное обновление Warhammer 40,000: Darktide под названием Battle for Tertium, релиз которого намечен на 23 июня. Главной новинкой станет новый играбельный класс — Арбитр, а также кардинальные изменения в обучении, системе миссий и уровнях сложности.

Теперь обучение будет представлено в виде полноценной линейной кампании с кинематографичными брифингами и последовательной подачей карт, врагов и механик. Это поможет новичкам мягче войти в игру, а ветеранам — насладиться новой подачей. Игроки с 10 уровня смогут по желанию пропустить сюжетную линию или пройти её с нуля, а отказаться от кампании можно будет у Хирурга через процедуру Personality Scourge.

Система миссий также была переработана: сначала вы выбираете миссию, а потом уровень сложности — больше никаких ограничений. Новая структура сложности открывается не по уровням персонажа, а по успешному прохождению миссий, что делает прогресс более «заслуженным». При этом провалы не обнуляют прогресс, а откат сложности невозможен.

Режим Mortis Trials пополнится новыми сюжетными элементами, связанными с Леди Брамс, и получит новый уровень сложности Auric — сложнее Damnation, с ускоренными волнами и большим числом врагов. Уровень Sedition будет удалён, а Uprising станет интенсивнее.

Балансировка затронет множество видов оружия. Дробовики получат улучшения, чтобы сохранить актуальность на фоне арсенала Арбитров, при этом не уступая новым экземплярам.

Fatshark подчёркивает: это только начало. Команда продолжит развивать игру, делая её глубже, честнее и динамичнее.