DLC Arbites взорвал Warhammer 40,000: Darktide: Fatshark хвастается рекордным стартом

Шведская студия Fatshark отпраздновала успешный релиз первого платного DLC для своего кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide — дополнения Arbites, которое добавляет в игру новый класс Adeptus Arbites. Генеральный директор Fatshark Мартин Вальунд с гордостью отметил, что в день запуска число игроков превысило все ожидания и более чем удвоило прогнозы.

«Спасибо всем, кто сделал этот старт незабываемым! — заявил Вальунд. — Мы рады видеть такой отклик фанатов.»

Студия опубликовала забавные игровые статистики: кибер-мастифф-компаньона погладили более 459 тысяч раз — игроки явно полюбили своего питомца. Персонажи Adeptus Arbites уже убили свыше 553 миллионов врагов. Самым популярным оружием ближнего боя оказался Mk III Branx Pattern Arbites Shock Maul с почти миллионом использований, а в дальнем бою лидирует Mk III Executioner Pattern Arbites Shotgun с 1,15 миллиона применений. Любимая способность игроков — Break The Line, активированная более 715 тысяч раз.

Вместе с дополнением Fatshark выпустила и бесплатное обновление, которое улучшило сюжетную линию, переработало доску миссий, увеличило максимальное количество оперативников и оружия до восьми, а также добавило около 900 новых диалогов между персонажами. Это делает игру более доступной и разнообразной для новичков и ветеранов.

Интересно, что Adeptus Arbites появились не только в Darktide — их представило и свежее дополнение Lex Imperialis для RPG Warhammer 40K: Rogue Trader от Owlcat Games, где фанаты также смогут познакомиться с новым компаньоном Соломорном Антаром.

Таким образом, класс судей Империума получает заслуженное внимание сразу в нескольких проектах вселенной Warhammer 40K, а Fatshark уверенно движется к укреплению успеха своего кооперативного шутера.