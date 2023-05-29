Для Warhammer 40,000: Darktide вышел крупный патч, добавляя Порождение Хаоса, два новых уровня и многое другое ©

Fatshark выпустила крупный патч для своего кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide, добавив две новые миссии, нового чудовищного врага и изменив принцип работы с косметикой. Это десятое крупное обновление с момента неудачного запуска Darktide, и в нем появился очень знаковый злодей Warhammer, который также фигурировал в предыдущей фэнтезийной игре Warhammer: Vermintide 2.



Порождение Хаоса - это гигантская куча щупалец и челюстей, и хотя это все еще быстрый враг, которого игроки помнят по Vermintide 2, в его арсенале появилась атака прыжком, комбо и захват, отнимающий жизнь. Похоже, что у него есть почти все то же самое, что и в Vermintide 2, только быстрее.



Две новые миссии, между тем, довольно уникальны. Одна из них, по крайней мере, выглядит совсем не так, как остальные в Darktide - Archivum Sycorax. Игроки совершают набег на разросшийся информационный архив, в котором могут быть секретные данные, которые необходимо восстановить.



Вторая будет разблокирована после события сообщества, в котором игроки выполнят 900 000 миссий, с бонусами за прохождение на каждом уровне сложности. Это будет Chasm Terminus, карта, где игрокам придется пресекать попытки врагов провезти контрабандой кучу кристаллов, которые, очевидно, делают что-то плохое. Так что, очевидно, вы должны остановить это.







Обновление также добавляет в зону космического хаба новый магазин Commissary, в котором можно купить косметику для персонажа и оружия. Вы сможете использовать ордосские докеры, основную внутриигровую валюту, чтобы купить косметику, которая ранее продавалась на оружейной бирже, а также новую косметику по отдельности или в виде наборов.

Полное описание патча 10 доступно здесь.