Для Warhammer 40,000: Darktide вышел седьмой патч, с исправлением ошибок и балансными правками

Разработчики из Fatshark выпустили "патч 7" для Warhammer 40K: Darktide, в который добавили несколько обновленных функций, множество исправлений ошибок и балансных правок.
Самым заметным обновлением на этот раз является пересмотренная система помощи при прицеливании для контроллеров. Кроме того, были внесены некоторые изменения в использование оружия.
Для улучшения игры были внесены различные изменения в оружие. В частности, сокращено время между стрельбой и перезарядкой специального оружия при прицеливании для дробовиков, устранены некоторые проблемы со звуком, а также исправлена редкая проблема, когда сервер падал при использовании Nomanus Mk VI Surge Force Staff и атаке врагов, падающих с уступов.
Это обновление также включает в себя несколько корректировок анимации, исправления пользовательского интерфейса и головного дисплея. Еще одним важным исправлением является уменьшение количества отключений, возникающих при присоединении игроков к игре. Список балансных исправлений внесен для Artemia Mk III Purgation Flamer.
Полные примечания к патчу доступны здесь.
А есть хоть одна хорошая игра по вахе? Ну кроме старых стратегий?
Vermintide 2 по фентезийной и Space Marine по 40 тысячнику, inquisitor - martyr еще, если диабло заходит.
Скучные и однообразные.
Ну больше на ум не приходит игр.
Chaos Gate - Daemonhunters
Так Дарктайд первые 20 часов играется на ура. Люто советую леманрасы заценить на улицах улья и вообще атмосферу. А через 20 часов можно спокойно отложить на полгодика.
Вот всё, что надо знать о дарктайд и адекватности некоторых обзорщиков))
Что мертво ,ожить не может .очень надеялся на эту серию,веруя,что выпустив две части такого же сеттинга,смогут сделать шикарно,а получилось ПИФ паф баг мой
Их Верминтайду 2 уже лет овердохрена, так что и здесь всё еще 10 раз исправят и допатчат. Стрельба Дарктайд одна из лучших в последних шутанах, а значит дело только в допиливании и контенте.
Хороший и атмосферный L4D от мира сороковника. Тем более если играть через ломаный клиент на оф серверах :)