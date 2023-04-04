Для Warhammer 40,000: Darktide вышел седьмой патч, с исправлением ошибок и балансными правками ©

Разработчики из Fatshark выпустили "патч 7" для Warhammer 40K: Darktide, в который добавили несколько обновленных функций, множество исправлений ошибок и балансных правок.

Самым заметным обновлением на этот раз является пересмотренная система помощи при прицеливании для контроллеров. Кроме того, были внесены некоторые изменения в использование оружия.

Для улучшения игры были внесены различные изменения в оружие. В частности, сокращено время между стрельбой и перезарядкой специального оружия при прицеливании для дробовиков, устранены некоторые проблемы со звуком, а также исправлена редкая проблема, когда сервер падал при использовании Nomanus Mk VI Surge Force Staff и атаке врагов, падающих с уступов.

Это обновление также включает в себя несколько корректировок анимации, исправления пользовательского интерфейса и головного дисплея. Еще одним важным исправлением является уменьшение количества отключений, возникающих при присоединении игроков к игре. Список балансных исправлений внесен для Artemia Mk III Purgation Flamer.

Полные примечания к патчу доступны здесь.