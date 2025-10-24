Fatshark празднует 10 лет своей серии игр во вселенной Warhammer: новый класс для Darktide и карта для Vermintide 2

Студия Fatshark отметила десятилетие своей популярной серии игр во вселенной Warhammer, начавшейся с выхода Vermintide в 2015 году. За это время игроки уничтожили свыше 8,2 миллиона скейвенов-рабов, а обе игры — Darktide и Vermintide 2 — продолжают активно развиваться.

В честь юбилея в Darktide проходит событие «Украденный паёк», а главной новостью стал анонс нового класса, который появится вскоре после выхода Арбитра. Подробности разработчики пообещали раскрыть 11 ноября. Уже 2 декабря игру ждёт масштабное обновление с новой операцией, действие которой развернётся в окопах Атомы, а также временным спецсобытием.

Vermintide 2 также не остаётся без внимания — 20 ноября проект получит бесплатную карту «Возвращение на Рейк», вдохновлённую классическим DLC «Смерть на Рейке» из первой части. Игрокам предстоит сражаться на шатающихся баржах, перепрыгивая с палубы на палубу, отражая волны врагов.

Кроме того, в игре стартовал сезонный ивент Гехаймниснахт — тёмная версия Хэллоуина с двойным опытом, новыми косметическими предметами и тематическими ритуалами. В декабре разработчики вернут событие «Дары Волчьего Отца» с адвент-календарём ежедневных наград.

В честь праздника Darktide доступна в Steam со скидкой 60%, а Dawn of War: Definitive Edition — с 20%. Fatshark демонстрирует, что спустя десять лет серия не теряет боевого духа и продолжает радовать поклонников новыми приключениями.