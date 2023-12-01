Fatshark выпустит вторую часть обновления "Проклятие предателя" для Warhammer 40,000: Darktide в декабре

Разработчики из Fatshark сообщили, что выпустят «Проклятие предателя — Часть 2» для Warhammer 40,000: Darktide перед зимними каникулами. Продолжая празднование первой годовщины игры, эта вторая часть бесплатного юбилейного обновления добавляет в игру новые функции, дополнительный контент, а также исправления и улучшения.

Проклятие предателя, часть 2, включает в себя: