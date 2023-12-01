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Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
7.5 201 оценка

Fatshark выпустит вторую часть обновления "Проклятие предателя" для Warhammer 40,000: Darktide в декабре

monk70
Новости

Разработчики из Fatshark сообщили, что выпустят «Проклятие предателя — Часть 2» для Warhammer 40,000: Darktide перед зимними каникулами. Продолжая празднование первой годовщины игры, эта вторая часть бесплатного юбилейного обновления добавляет в игру новые функции, дополнительный контент, а также исправления и улучшения.

Проклятие предателя, часть 2, включает в себя:

  • Новые расходные материалы — Стиммы: соберите с поля четыре разных Стимма, которые помогут вам в борьбе с еретиками; восстановление здоровья, увеличение урона, увеличение скорости или ускорение регенерации времени восстановления
  • Новые знаки оружия: интендант Брант предлагает новые варианты оружия, которые разнообразят ваш стиль игры, включая, среди прочего, складную саперную лопату Munitorum Mk III и быстродействующий револьвер Agripinaa Mk XIV с техникой размахивания веером.
  • Новая миссия — Уоррен 6–19: исследуйте закоулки Карнавала и уничтожьте производственные мощности Мобиана.
  • Ограниченное по времени боевое столкновение: были замечены Карнакские близнецы, устраивающие засады на ударные группы по всему Тертиуму.
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