Fatshark выпустит вторую часть обновления "Проклятие предателя" для Warhammer 40,000: Darktide в декабре

Разработчики из Fatshark сообщили, что выпустят «Проклятие предателя — Часть 2» для Warhammer 40,000: Darktide перед зимними каникулами. Продолжая празднование первой годовщины игры, эта вторая часть бесплатного юбилейного обновления добавляет в игру новые функции, дополнительный контент, а также исправления и улучшения.
Проклятие предателя, часть 2, включает в себя:
- Новые расходные материалы — Стиммы: соберите с поля четыре разных Стимма, которые помогут вам в борьбе с еретиками; восстановление здоровья, увеличение урона, увеличение скорости или ускорение регенерации времени восстановления
- Новые знаки оружия: интендант Брант предлагает новые варианты оружия, которые разнообразят ваш стиль игры, включая, среди прочего, складную саперную лопату Munitorum Mk III и быстродействующий револьвер Agripinaa Mk XIV с техникой размахивания веером.
- Новая миссия — Уоррен 6–19: исследуйте закоулки Карнавала и уничтожьте производственные мощности Мобиана.
- Ограниченное по времени боевое столкновение: были замечены Карнакские близнецы, устраивающие засады на ударные группы по всему Тертиуму.