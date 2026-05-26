Июнь в PlayStation Plus будет жарким: три разных жанра и один мрачный Warhammer

Компания Sony Interactive Entertainment представила подборку игр месяца для подписчиков PlayStation Plus на июнь 2026 года. С 2 июня игрокам станут доступны сразу три проекта, и на этот раз линейка выглядит как попытка угодить максимально разной аудитории — от любителей кооператива до фанатов соревновательных файтингов и мрачных шутеров.

В список вошли Grounded: Fully Yoked Edition для PS5 и PS4, Nickelodeon All Star Brawl 2 для PS5 и PS4, а также Warhammer 40,000: Darktide для PS5. Такое сочетание выглядит довольно показательно: вместо одной «главной» игры месяца Sony снова делает ставку на три разных жанра, словно проверяя, что лучше удерживает интерес подписчиков.

Особенно выделяется Warhammer 40,000: Darktide — игра с заметно более тяжелым тоном и кооперативным уклоном, которая на фоне более легких и семейных проектов вроде Nickelodeon выглядит почти как «взрослый блок» подборки. Grounded, в свою очередь, продолжает оставаться примером выживача с необычной идеей масштаба, где привычный двор превращается в опасный мир.

Любопытно, что EA Sports FC 26 из майской подборки останется доступной до середины июня, а 4 июня получит дополнительный контент с новым режимом международного турнира. Это делает переход между месяцами менее резким и, по сути, растягивает ценность предыдущей линейки.

Также Sony подтвердила, что в каталог PlayStation Plus Extra и Premium войдет Destiny 2: Legacy Collection, а полный список игр каталога обещают раскрыть позже.

В итоге июньская подборка выглядит не революцией, а аккуратной «смесью жанров» — без громких блокбастеров, но с достаточным количеством разнообразия, чтобы удержать интерес подписчиков.