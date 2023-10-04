Кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide получил крупное обновление и стал доступен на консолях Xbox ©

На ПК вышло обновление Warhammer 40,000: Darktide, которое, помимо прочего, вносит существенные изменения в классы игры. Одновременно с выходом обновления была выпущена версия игры для Xbox Series X/S.

Обновление Warhammer 40,000: Darktide вводит новые деревья навыков для всех четырех игровых классов игры, предоставляя игрокам больше возможностей для кастомизации и специализации в зависимости от их характера. Ранее студия уже предлагала ознакомиться с новыми деревьями навыков, а также продемонстрировать некоторые из ключевых новых талантов и умений, которые игроки смогут получить по мере повышения уровня.

В версии Warhammer 40,000: Darktide для Xbox Series X/S обновление классов будет доступно с самого начала. Игра доступна в двух изданиях на Xbox, а также с первого дня доступна для игры в Xbox Game Pass. Версии Darktide для ПК и Xbox также поддерживают кроссплей.

Warhammer 40,000: Darktide была выпущена в прошлом году на ПК, но проблемы с разработкой заставили студию отложить запланированный релиз на Xbox Series X/S до сегодняшнего дня.