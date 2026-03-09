Новая угроза в Warhammer 40,000: Darktide - огромный огрин с армией заражённых псов

Разработчики кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide из Fatshark представили двух новых противников, которые вскоре появятся в игре. Главной новинкой станет Ogryn Pack Master — гигантский огрин, командующий стаей заражённых псов. В отличие от многих чудовищ, он не выглядит демоническим мутантом и способен реагировать на действия игроков, общаясь во время боя.

Pack Master отличается высокой скоростью и мощными атаками в ближнем бою. Он вооружён электрическим шок-продом, который наносит урон и замедляет передвижение и восстановление уклонений. Кроме того, враг умеет призывать Pox Hounds и сражаться вместе с ними, а его зоркий взгляд обнаруживает игроков даже в режиме скрытности.

Вторым новым противником станет Armoured Pox Hound — бронированная версия знакомой заражённой гончей. У неё больше здоровья, но медленнее движения. Уязвимое место находится на спине, поэтому разработчики рекомендуют атаковать с тыла и использовать прыжки для оглушения.

Armoured Pox Hound будет появляться исключительно рядом с Pack Master, делая встречи с монстром особенно опасными. Эти нововведения обещают добавить тактической глубины боям и серьёзно испытать навыки команд игроков в Darktide.