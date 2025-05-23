Новый класс появится в Warhammer 40,000: Darktide в конце июня

Студия Fatshark официально объявила, что 23 июня 2025 года в Warhammer 40,000: Darktide появится новый класс — Арбитес. Игроки смогут встать на сторону беспристрастных стражей порядка Империума, блюстителей Лекс Империалис, которые не щадят ни еретиков, ни предателей в заражённом мире Терциум.

Главная особенность нового класса — кибер-мастифф, смертоносный механический пёс, способный не только разрывать врагов на части, но и оказывать тактическую поддержку команде. У Арбитес будет доступ к обширной системе талантов с более чем 80 узлами прокачки и тремя основными ветками развития. Это позволит игрокам собрать уникального бойца с нужным стилем боя.

В арсенал войдут штурмовой щит, дубинка в паре с Arbites Shotpistol, а также эксклюзивный дробовик с особыми боеприпасами. Новая антигравитационная платформа Nuncio Aquila будет не только вселять ужас голосом закона, но и усиливать пропаганду Империума прямо на поле боя.

Кроме того, игроки смогут настроить своего героя по вкусу: на выбор — шесть голосов, три типа личности, а также косметика для персонажа, его оружия и даже кибер-мастиффа.

Релиз класса совпадёт с крупным бесплатным обновлением. Оно добавит обучающую систему с постепенным усложнением для новичков, обновит сюжетную линию миссий и пересмотрит систему сложности. Теперь игрокам не нужно будет фармить уровень для доступа к высоким сложностям — всё будет зависеть от реального мастерства.