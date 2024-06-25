Обновление Secrets of the Machine God для Warhammer 40k: Darktide уже доступно

Компания Fatshark выпустила обновление Warhammer 40k: Darktide Secrets of the Machine God, в котором вы сможете опробовать новую миссию, а также новое оружие и многое другое.



Патч уже доступен в Steam, а на других платформах он появится "в ближайшее время", так что если вы играете на Xbox или приобрели игру через Microsoft Store, ждать осталось недолго.



Во-первых, новая миссия Clandestium Gloriana (которая, по словам Fatshark, "ранее упоминалась как Atelium Foundryplex Omega V") отправит вас в глубины Терции, чтобы возродить объект Адептус Механикус. В ней есть новое "вариабельное конечное событие", которое также повысит реиграбельность.

Также были добавлены новые виды оружия: класс Огрин получил свое первое двуручное оружие в виде кирки. Если вам когда-нибудь казалось, что атакам огринов в ближнем бою не хватает тяжести, это оружие должно исправить баланс.



Естественно, в игре также реализован ряд улучшений и изменений в геймплее. Несколько миссий были изменены в соответствии с отзывами сообщества, а перекрестие претерпело некоторые изменения, чтобы сделать его более надежным инструментом. И все это в дополнение к тонне исправлений ошибок и мелких улучшений.