Планы Warhammer 40,000: Darktide на 2024 год включают новых врагов, обновление системы покаяний и другое

Fatshark раскрыла кое-что из того, что ждет многопользовательский шутер Warhammer 40,000: Darktide в этом году. В течение 2024 года игра получит новый контент, включая врагов, оружие и многое другое. В кратком сообщении на странице Darktide в Steam Fatshark говорит, что первоочередной задачей является «всеобъемлющее обновление и расширение» системы покаяний игры.

Это обновление будет включать в себя множество дополнительных наград и новый способ их получения. Студия заявляет, что расскажет больше о том, что именно влечет за собой эта модернизация, в сообщении в блоге позже в этом месяце, так что следите за дополнительной информацией.

После переработки покаяния Fatshark заявляет, что собирается полностью пересмотреть процесс создания предметов в Warhammer 40,000: Darktide. Новая система, по словам Fatshark, уменьшит «непредсказуемость, возникшую из-за системы с большим количеством случайных чисел», а также предоставит игрокам больше свободы действий, а также «устойчивый способ продвижения к конкретным разгрузкам, благословениям и уточнению статистики».

Все это будет сопровождаться новыми врагами, оружием, условиями и миссиями, а также новыми особенностями игрового процесса. Конечно, на 2024 год также запланированы обновления баланса и улучшения качества жизни, а также «несколько других сюрпризов».

Warhammer 40,000: Darktide доступна на ПК и Xbox Series X|S.