Подписчики Xbox Game Pass получат в первой половине октября шесть новых игр ©

Компания Microsoft только что подтвердила список игр, которые в ближайшие дни войдут в каталог Xbox Game Pass. Игроки могут рассчитывать, в частности, на новейшую гоночную игру от Turn 10 Studios, но на этот раз Forza - лишь одно из предложений корпорации.

С сегодняшнего утра пользователи Xbox Game Pass могут загрузить первые две игры за октябрь. Разработчик предоставил, в частности, Gotham Knights, но мы можем быть уверены, что лучшее еще впереди.

Новые игры Xbox Game Pass (начало октября)

Gotham Knights (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - сегодня

The Lamplighter's League (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - сегодня

Warhammer 40,000: Darktide (Cloud и Xbox Series X|S) - 4 октября

Forza Motorsport (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - 10 октября

From Space (Cloud, Console и PC) - 12 октября

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console и PC) - 17 октября

Стоит напомнить, что во второй половине месяца покупатели Xbox Game Pass смогут ознакомиться с четырьмя интересными играми - Cities: Skylines 2 (PC), Mineko's Night Market, Headbangers Rhythm Royale и Jusant.