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Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
7.4 184 оценки

Подписчики Xbox Game Pass получат в первой половине октября шесть новых игр

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butcher69
Новости

Компания Microsoft только что подтвердила список игр, которые в ближайшие дни войдут в каталог Xbox Game Pass. Игроки могут рассчитывать, в частности, на новейшую гоночную игру от Turn 10 Studios, но на этот раз Forza - лишь одно из предложений корпорации.

С сегодняшнего утра пользователи Xbox Game Pass могут загрузить первые две игры за октябрь. Разработчик предоставил, в частности, Gotham Knights, но мы можем быть уверены, что лучшее еще впереди.

Новые игры Xbox Game Pass (начало октября)

  • Gotham Knights (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - сегодня
  • The Lamplighter's League (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - сегодня
  • Warhammer 40,000: Darktide (Cloud и Xbox Series X|S) - 4 октября
  • Forza Motorsport (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - 10 октября
  • From Space (Cloud, Console и PC) - 12 октября
  • Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console и PC) - 17 октября

Стоит напомнить, что во второй половине месяца покупатели Xbox Game Pass смогут ознакомиться с четырьмя интересными играми - Cities: Skylines 2 (PC), Mineko's Night Market, Headbangers Rhythm Royale и Jusant.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Spillik
Gotham Knights

Точно для ПК? Его нет в приложении геймпаса и в планах

Darktide тот же - уже давно на ПК есть.

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