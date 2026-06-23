Показан релизный трейлер класса Скитарии для Warhammer 40,000: Darktide

Студия Fatshark представила релизный трейлер к выходу нового платного класса Скитарии для кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide. Дополнение уже доступно для загрузки и расширяет возможности пользователей при прохождении сетевых миссий. В трейлере показано, как выглядит геймплей за кибернетического солдата. Новый архетип позволяет взять под управление Альфа Примуса. Персонаж экипирован уникальным технологическим снаряжением, включая мощные энергетические карабины и плазменные аугментации для борьбы с ордами хаоситов. Подробнее о возможностях нового бойца можно узнать по ссылке ниже:

Официальный запуск дополнения состоялся 23 июня 2026 года одновременно на персональных компьютерах в магазине Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Файлы контентного патча уже доступны для автоматического скачивания владельцами базовой версии игры.