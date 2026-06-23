Представлен пролог трейлера класса Скитарии для Warhammer 40,000: Darktide

Студия Fatshark опубликовала кинематографический ролик Skitarii Class Prologue Trailer для кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide. Видео детально знакомит геймеров с предысторией и атмосферой появления нового игрового класса. Анонс сосредоточен на демонстрации элитных кибернетических бойцов, прибывших на Атому Прайм ради исполнения воли Бога-Машины.

Новый архетип представляет собой преданных служителей культа Адептус Механикус, экипированных священными инструментами разрушения. В прологе авторы наглядно продемонстрировали лор и специфику подготовки этих технологически модифицированных солдат к зачистке улья Терциум. Скитарии будут использовать уникальные механики и новые виды энергетического оружия для истребления хаоситов.

Выпуск кинематографического пролога предваряет полноценный релиз контентного расширения, которое существенно обновит пул доступных персонажей в шутере. Добавление этого класса станет частью долгосрочной стратегии студии по развитию игры с помощью выпуска платных тематических дополнений.

Официальный запуск класса Скитарии в Warhammer 40,000: Darktide состоится уже сегодня - 23 июня 2026 года. Свежие механики станут доступны одновременно на персональных компьютерах в Steam, на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.